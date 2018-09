Catania, Lo Monaco: "Aspettiamo con fiducia i verdetti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ribadisce a La Gazzetta dello Sport la posizione della società etnea, professando fiducia in vista della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, attesa tra domani e martedì: "La ragione sta dalla nostra parte. Aspettiamo con fiducia i verdetti. Se saranno pronunciati secondo le regole, allora non ci saranno sorprese. Il Catania ha costruito una squadra che in B non farebbe fatica a comportarsi bene, da questo punto di vista siamo a posto. Mi chiedo, dall'altro lato, come si è arrivati a uno stato delle cose, quello attuale, che non fa altro che screditare il mondo del calcio".