Catania, Lo Monaco: "Chi mi ha aggredito non è un tifoso"

Dopo l'aggressione subita mercoledì scorso , torna a parlare l'Ad del Catania Pietro Lo Monaco, intervistato da Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole, riprese da tuttoc.com: "Certe cose ti lasciano l'amaro in bocca. Mi sono sentito colpire alle spalle, la gente scappava e io sono stato ostaggio loro per venticinque minuti, finché la nave non attraccava. Chi percorre queste strade non è un tifoso. Io ho fatto nove anni di Serie A, ho fatto plusvalente importanti e il Catania ha costruito il centro sportivo più bello d'Europa. Sono tornato qui solo per amore. Il futuro del club? Follieri è l'unico che ha chiamato, l'ho messo al corrente della situazione ma evidentemente le richieste fatte dal Catania non sono state ottemperate".