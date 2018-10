Catania, Lo Monaco: "Chiederemo 12 milioni di danni"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Il Catania si è fermato di nuovo: dopo aver iniziato il torneo e disputato sei incontri, gli etnei non sono scesi in campo quest’oggi contro la Viterbese. La gara sarebbe stato uno dei scontri diretti del campionato, ma le attenzioni di tutti, come prevedibile, sono concentrate sul caos format e quindi sui ripescaggi. Come sempre mai banale, l’AD del Catania, Pietro Lo Monaco ha parlato a RadioSportiva nella settimana del ribaltone e del controribaltone sul format della Serie B: “Vi posso garantire al 100% che esiste una graduatoria ufficiale dei ripescaggi, che prevede al primo posto il Novara, al secondo posto il Catania, al terzo posto la Robur Siena, al quarto la Ternana e al quinto la Pro Vercelli. Tutto si gioca sulla sentenza pro Novara: è vigente o non vigente?”

Lo Monaco si dice pronto a chiedere un maxi risarcimento in caso di permanenza in Serie C: “Risarcimento di 12 milioni di euro? Assolutamente, lo richiederemo. La giudice del TAR ha detto ‘ma chi è che può quantificare un risarcimento del danno così enorme’? Oggi, una volta si venisse ripescati in Serie B, come si potrebbero recuperare 8 partite? Chi verrà ripescato partirà già mutilato. La Serie B dovrebbe fermarsi, sarebbe un atto di buon senso. Credo che in questo momento siano in confusione totale, si sono ammazzati tra di loro per 700mila euro in più. Probabilmente le squadre ripescabili domenica non giocheranno, in attesa che si possa ristabilire un percorso di regole”.