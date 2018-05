Catania, Lo Monaco: "Coi social il calcio è diventato un circo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, alle telecamere di Ultima tv ha parlato del lavoro dei due mental coach ingaggiati per i playoff dalla società etnea: “Stanno lavorando insieme alla squadra e il risultato si vedrà alla fine. E’ una figura che nel calcio moderno ha preso piede e sicuramente è un supporto per i calciatori. Il calcio si sta evolvendo ma non come espressione di gioco quanto per il lavoro mentale dei calciatori. Essendo di pasta antica, non è un calcio che mi fa fare salti di gioia ma avere un preparatore mentale oggi come oggi è anche giusto nell’era dei social che a volte distraggono o disturbano i calciatori e li rendono più vulnerabili. Purtroppo questi social hanno fatto diventare il calcio uno spettacolo da circo”.