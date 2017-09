Catania, Lo Monaco: "Da Silva? Fuori rosa. Calil non voleva andare via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si sono risolte, in casa Catania, le situazioni degli attaccanti Caetano Calil e Gladestony Estevao Paulino da Silva, e a tal proposito, ai microfoni di itasportpress.it, si è espresso l'ad Pietro Lo Monaco:

"L’attaccante ha rifiutato molte squadre e alla fine anche la Sicula Leonzio, club disponibile a fargli un contratto, e noi coprivamo la differenza che corrispondeva quasi al 70% del suo stipendio annuale. Ma ha detto no anche a Rigoli. Credo che non avesse voglia di andare via preferendo rimanere nel libro paga del Catania e non giocare. Pazienza, è un bel guaio per la società ma non ho rimpianti perché abbiamo fatto di tutto per dare la possibilità al giocatore di tornare in campo”.

Ci va giù, più duro, su Da Silva: "Lo metto fuori lista e non gli farò neanche la risoluzione. Deve stare con noi fino al 30 giugno 2018 e andare in tribuna a guardarsi le partite del Catania. Ascoltando sirene di mercato, ha fatto lo scontento fino a ieri. Voleva andare in Brasile e invece è rimasto senza nulla in mano. Sono nauseato per queste due operazioni in uscita saltate. Non capisco come si possa decidere di stare fermo un anno anziché andare a giocare. Che scelta è? Loro sono tutelati perché vanno pagati comunque e chi la prende in quel posto sono le società".