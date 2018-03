Catania, Lo Monaco: "Il 6 maggio si deciderà il campionato"

© foto di Federico De Luca

Ospite delle colonne de La Sicilia l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha analizzato il finale di stagione con la corsa a tre per la Serie B con Lecce e Trapani: "D'ora in avanti non esistono più partite facili. Vincere il campionato non è un obbligo nel senso che i ragazzi devono convincersi di avere la capacità per centrare l'obiettivo Serie B. Lucarelli? Mi sembra che abbia avuto la nostra fiducia. Lodi, Biagianti e Mazzarani formano un bel centrocampo, ma bravi tutti gli altri: non molleremo. Il finale di stagione? Impossibile, è una lotta a tre che si deciderà il 6 maggio. Tutto può accadere. Di sicuro non abbiamo nulla da invidiare alla capolista che da questo momento in poi non può più perdere punti. Sabato sera avremo in ogni caso le idee più precise. Il Siracusa a Lecce e il Matera a Trapani sono avversari difficili, come lo è il Catanzaro per noi".