© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di SportSiciliaPreview, ha parlato l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco. Queste le sue parole così come raccolto da newscatania: "Eravamo una squadra importante per la categoria nella scorsa stagione e lo siamo anche quest’anno. Contenderemo la vittoria del campionato ad altre tre-quattro squadre, noi dobbiamo essere pronti. Il nostro è un organico competitivo al massimo, speriamo alla fine di arrivare laddove tutti speriamo e crediamo di arrivare. Parliamo di un campionato che, per le note vicende, è falsato. Saremo costretti a giocare una partita ogni tre giorni da qui al 5 dicembre, questo non rispetta una delle regole fondamentali del nostro regolamento, e cioè che tutte le squadre devono giocarsela alla pari. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, non possiamo fare altro. Nel giro di pochi giorni sfideremo quattro squadre".