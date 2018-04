Catania, Lo Monaco: "Juve Stabia al Massimino per non giocare"

© foto di Federico De Luca

Dalle colonne del quotidiano La Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, ad del Catania dopo il pareggio contro la Juve Stabia nell'ultimo turno di campionato: "Non so cosa si possa rimproverare ai ragazzi che fino all'ultimo hanno cercato la via della rete sfidando una squadra, la Juve Stabia, venuta qui al Massimino per non giocare o, meglio, chiudersi ermeticamente assumendo un atteggiamento insolito e prudente. Che curiosa prestazione! Era una partita che dovevamo vincere, avendola dominata per 90 minuti interi".