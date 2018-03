Catania, Lo Monaco: "L’arbitro ha deciso la gara da noi dominata"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Pietro Lo Monaco, AD del Catania, fa il punto della situazione alla fine della partita pareggiata contro il Bisceglie su UltimaTV:

“Il direttore di gara ha deciso il match. La partita è stata a senso unico. Il Catania ha dominato il campo per 90′, e che si abbassi negli ultimi minuti ci sta. La punizione dell’1-1 è stata inventata dall’arbitro che ci ha costretti al pareggio. Noi abbiamo fatto un gol, uno ci è stato annullato, due rigori non concessi. Il Catania ha stra-dominato l’incontro e poi per colpa dell’arbitro non abbiamo vinto e questo ci fa girare le scatole. Ci sono speranze e sacrifici mutilati dal direttore di gara. C’è rabbia e amarezza ma noi non molliamo. Non mi sento di criticare la squadra per il gol subito al 90’ anche perché la rete è maturata su una punizione inesistente. La partita l’avevamo chiusa col 2-0 ma l’arbitro ci ha detto di no.

Silenzio stampa? Se parlavamo dopo questa direzione di gara c’era il rischio di essere squalificati a vita. Manifesteremo il nostro pensiero dopo alla ripresa degli allenamenti”.