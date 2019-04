Catania, Lo Monaco: “Noi in Serie B, più forti di tutto”

Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, non ha nascosto gli obiettivi del suo club ai microfoni di Tuttosport. “L’obiettivo è vincere i playoff per tornare in Serie B, assolutamente - ha dichiarato il dirigente -. Sarebbe un grande successo tornarci dopo tre anni e aver quasi sistemato le questioni societarie”. Una stagione complicata quella del Catania. “Questo golpe dell’ex commissario Fabbricini ci ha portato a disputare forse il campionato più anomalo della Serie C, Siamo scesi in campo alla quinta di campionato, con le altre già avanti. Non è stato facile, abbiamo avuto qualche incidente di percorso ma siamo al terzo posto, proiettati versi i playoff che sono un terno al lotto”. Sul match odierno contro la Sicula. “Leggo che la Leonzio è diventata uno spauracchio del Catania, non so da dove saltino fuori queste storie. Evidentemente ci toccherà contrastarli”.