Catania, Lo Monaco: "Playoff terno al lotto, organico fondamentale"

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: "I playoff sono un terno al lotto. Ed in genere vengono vinti un po' così. Il Parma in semifinale aveva chiaramente perso contro il Pordenone, ricordiamocelo. Eppure è salito in Serie B. Abbiamo un organico di 24 giocatori, speriamo che questa batosta sia somatizzata in fretta e che si possa ripartire. È chiaro che se c'è questa disponibilità di giocatori, bisogna giochino quelli più freschi. Se giocano quelli freschi, perché i playoff sono condizionati dal caldo e dalla tensione, è solo un vantaggio. I playoff li ho fatti diverse volte, in un'occasione li ho raggiunti all'ultima giornata di campionato nell'ultima posizione utile e li abbiamo vinti. Vince chi ha più possibilità di ricambio, più capacità di sfruttare l'organico a disposizione. Alla squadra dico: ricordatevi queste due partite, perché non si migliora se non si prende coscienza degli errori. Ma allo stesso tempo dimenticatele, perché è un altro campionato. Bisogna affrontare questi playoff con decisione, non molleremo fino all'ultimo".

"I tifosi polemizzano e contestano? C'è chi reagisce in maniera blanda, chi invece ha reazioni violente. La delusione l'abbiamo avuta tutti lunedì, ma è indubbio che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Non si può assolutamente dire che la squadra ha deluso. Se poi qualche giocatore invece di fare i quadri di Monet ha fatto altro, fa parte del calcio. Io di giocatori pagati anche milioni di euro che se la fanno addosso ne ho visti tanti. Ma succede, ci sono tantissimi giocatori, vedi Lodi, Mazzarani, Biagianti eccetera, che hanno fatto una stagione strepitosa".

"La squadra è competitiva, quello che mi fa alzare la pressione è che abbiamo ciccato il momento decisivo. Avevo detto alla squadra che se fossimo arrivati a quattro giornate dalla fine a ridosso del Lecce, avremmo vinto noi il campionato. Ma non è successo. Il campionato però è questo".