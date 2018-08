Catania, Lo Monaco: "Rassegnati alla C? Per nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della presentazione di Calapai, in casa Catania è intervenuto anche l'AD etneo Pietro Lo Monaco, che è tornato a parlare della questione ripescaggi:

"Aspettiamo il pronunciamento del Collegio di garanzia del Coni, previsto il 7 settembre. Siamo fiduciosi e nel nostro linguaggio la parola rassegnazione non esiste. Rassegnati alla C? Per nulla, tanto è vero che stanno per partire denunce contro tutti coloro che hanno infangato il nostro lavoro e il nome del Catania".