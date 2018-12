© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saranno sobbalzati i tifosi del Catania nel leggere, come ha riferito La Sicilia, un possibile interesse dell'AD etneo Pietro Lo Monaco per l'acquisizione dell'Acireale, mediante un progetto che poggiava sulla costituzione di un'associazione atta a rilevare le quote del club: nessuna conferma da parte del club acese, ma una trattativa data già per avviata e anzi a buon punto. A tal proposito, è lo stesso Lo Monaco a precisare la situazione attraverso il sito ufficiale del Catania: “Non sono minimamente interessato a rilevare quote del sodalizio acese o di altre società calcistiche, smentisco categoricamente quanto riportato ed escludo eventualità di questo genere: dal mese di giugno del 2016 mi impegno quotidianamente e senza sosta, con tutte le mie energie e con il massimo impegno, nello sviluppo di un progetto di risanamento e rilancio che possa restituire infine al Calcio Catania la posizione naturale nel calcio che conta”.