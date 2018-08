Catania, Lo Monaco rivela: "Preso Pulidori, oggi l'annuncio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo movimentato in entrata per il Catania che nelle prossime ore ufficializzerà l'accordo con Guido Pulidori, portiere classe '97 del Livorno. A darne l'annuncio è stato Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del club etneo, quest'oggi in conferenza stampa: "Abbiamo preso Pulidori, lo annunceremo oggi. Ora troveremo sistemazione a Caccetta, Pozzebon, Fornito e Marchese perché non è giusto che stiano un anno fermi, dal momento che non rientrano nei nostri piani".