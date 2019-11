© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha fatto molto rumore la conferenza stampa di questa mattina di Pietro Lo Monaco in casa Catania. Una conferenza durante la quale il dirigente etneo si è dimesso dal ruolo di direttore generale. Una mansione, questa, che si accompagna a quella di amministratore delegato. Per la prima le dimissioni sono immediata, mentre per quanto riguarda quelle dal ruolo di ad la trafila è più lunga. Occorrerà infatti la convocazione dell'assemblea degli azionisti, che a sua volta è chiamata a convocare il Consiglio d'Amministrazione poi dovrà ratificare o meno le dimissioni.