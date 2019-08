© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, come riporta tuttocalciocatania.com, l'Ad del Catania Pietro Lo Monaco ha fatto il punto sul mercato della formazione etnea: "Noi negli ultimi anni abbiamo conquistato ben 154 punti e non sono bastati per fare il salto di qualità. E’ un campionato dove mai dire mai e la componente ambientale incide. Poi ci sono 6-7 squadre che giocheranno per il salto diretto ed è aumentata la competitività del campionato. Sarà un torneo difficile, bisognerà stare sul pezzo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Mercato? In vista di Avellino abbiamo tre squalificati (Esposito, Calapai e Biagianti, ndr), per il resto siamo a ranghi completi, faremo solo qualche uscita. Siamo abbastanza pronti ed attrezzati per fare la nostra parte”.