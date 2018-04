Catania, Lo Monaco: "Siamo in trincea, nostra rosa è la più attrezzata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Catania si ritrova a un passo dal Lecce. Lo sa anche l'amministratore delegato degli etnei, Pietro Lo Monaco, che ai microfoni de La Sicilia cerca di caricare ancora di più l'ambiente rossazzurro. "Ora dipende da noi, dipende da noi e basta. Dopo il 5-0 di Monopoli abbiamo continuato a crederci, abbiamo reagito ed eccoci qui. Quella con la Juve Stabia la considero la sfida più difficile di tutte tra le contendenti che lottano per il primo posto. Ma attenzione, anche le altre sfide non saranno semplici. Tutte danno fastidio al di là della classifica. Immaginavate il Catania sconfitto in quel modo a Monopoli? Siamo in trincea. Ma una rosa come la nostra non ce l'ha nessuna", le parole di Lo Monaco riportate da Tuttocalciopuglia.com.