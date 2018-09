Catania, Lo Monaco: "Spero che tra qualche giorno tutto sarà finito"

© foto di Federico De Luca

Presente in tribuna a Lentini per assistere alla gara tra Sicula Leonzio e Matera, l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è stato raggiunto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport: "In mancanza del Catania, guardo calcio giocato. Sperando che anche noi si possa esordire al più presto possibile. Sono sicuro che tra qualche giorno tutto sarà finito e giocheremo presto. Mi auguro in B, vorrà dire che in fondo a questo tunnel avrà trionfato la giustizia. Altrimenti saremo costretti a giocare in C. Certo, in ogni caso, dovremo inseguire chi ha già punti in classifica e non dovrà concentrare tutto nel giro di pochi giorni", riporta TuttoC.com.