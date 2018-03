Catania, Lo Monaco: "Sto con Lucarelli: vinceremo noi il campionato"

© foto di Federico De Luca

Ospite dei microfoni di ItaSportPress, Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ha analizzato il momento della formazione di Cristiano Lucarelli dopo il pareggio contro la Sicula Leonzio: "In un campo di patate come quello di Lentini, era difficile giocare a calcio. La Lega era a conoscenza dello stato pietoso del terreno di gioco del Nobile, ma non ha fatto nulla. Comunque, nonostante queste difficoltà, il Catania ha mostrato di avere più carattere e voglia di vincere dell’avversario. Nella ripresa siamo stati sfortunati in almeno due circostanze e certamente meritavamo i tre punti. Vedo il bicchiere mezzo pieno anche se siamo stati raggiunti dal Trapani e per la vittoria del campionato la penso esattamente come mister Lucarelli, ovvero arriveremo primi. Lecce, Trapani e Catania daranno vita a un finale di campionato scoppiettante e noi siamo pronti alla battaglia. Guai a chi molla perchè questo campionato si deciderà all’ultimo minuto dell’ultima giornata e il Catania c’è”.