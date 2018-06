Catania, Lo Monaco: "Uscire non è un fallimento. Spero in arbitro all'altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Robur Siena tornando sugli arbitri e sulle polemiche con la parte avversa: “Gli arbitri ci hanno penalizzato sia in campionato sia nei play off, qualcuno a Siena si è risentito delle nostre lamentele, ma non è una colpa chiedere un arbitro importante per domani. Il Siena ha un piccolo vantaggio, ma noi possiamo contare sul sostegno dei nostri tifosi per colmare il gap, se però non ci riuscissimo non sarebbe un fallimento essere eliminati e chi lo sostiene come ha fatto il tecnico della Robur dice minchiate. I playoff sono un terno al lotto e lo sappiamo benissimo. La stagione sarebbe importante comunque anche senza la promozione perché abbiamo cominciato un piano di risanamento lo scorso anno che ci dà una spinta per il futuro. Anche Valentini (sindaco di Siena NdR) ha detto cose sbagliate dopo aver appreso che la trasferta dei toscani in Sicilia è stata vietata. – conclude Lo Monaco come riporta Itasportpress.it - Questa gente deve sapere che i tifosi del Catania non sono quei quattro che hanno creato problemi in Calabria, ma i 20mila che domani saranno al Massimino. Vietare le trasferte è sbagliato, non è democratico, ma il sindaco non può parlare di intimidazione per il Siena qui a Catania. Lo invito allo stadio per vedere di persona il nostro grado di civiltà e ospitalità”.