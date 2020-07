Catania, Lucarelli ai saluti. Per la sostituzione spunta anche Gaetano Autieri

La nuova proprietà del Catania nella giornata di oggi si riunirà con l’assemblea dei soci di Sigi con da sciogliere il nodo relativo all’allenatore che potrebbe non essere Cristiano Lucarelli come riporta La Sicilia. “Lucarelli è ai saluti. Il tecnico livornese, legato da un altro anno di contratto, già alla fine dei playoff era stato fin troppo chiaro, dicendo di voler lottare per la promozione. - si legge sul giornale - Sostituto? Si era fatto il nome di Raffaele, che sembra invece destinato alla panchina del Catanzaro. Un profile di allenatore che piace in casa rossazzurra ad un personaggio che resta dietro le quinte ma che ha un peso rilevante è quello di Gaetano Auteri, più volte in passato accostato al Catania".