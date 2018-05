Catania, Lucarelli: "Ci è mancato il cazzotto del k.o."

© foto di Giuseppe Scialla

Non è un momento certamente semplice per il Catania di mister Cristiano Lucarelli. Fino ad un paio di settimane fa la formazione etnea era in corsa per la promozione diretta in serie B, probabilmente anche avvantaggiata da una situazione psicologica favorevole rispetto a quella del Lecce. Ma le due sconfitte contro Trapani e Matera hanno gettato tutto alle ortiche. Adesso si pensa a conquistare il secondo posto, con uno sguardo ai playoff ormai all'orizzonte. Lo sa Lucarelli che ha così analizzato l'ultima di campionato contro il Rende, in programma domenica pomeriggio (fonte TuttoC.com): "Sono venuti meno gli episodi a nostro favore nelle ultime gare. Capisco che dal punto di vista del tifoso e del giornalista si guarda solo al risultato, ma io e il mio staff guardiamo anche alla prestazione. Nelle tre partite in cui sono venuti meno i risultati potevamo ottenere molto di più. Contro la Juve Stabia abbiamo giocato per 95′ negli ultimi 30 metri. Trapani? Tre tiri in porta totali con due gol arrivati su nostri errori. Inutile dire che nel secondo tempo c’è stato solo il Catania. Ci è mancato il cazzotto del k.o. Matera? Sarebbe quarto in classifica senza penalità con un allenatore tra i migliori della categoria. Sia all’andata che al ritorno l’abbiamo fatto giocare di rimessa. Il pareggio a noi non serviva a nulla. L’unico risultato era la vittoria. Abbiamo giocato gli ultimi 6-7 minuti per il k.o., ma non ci siamo riusciti. Così l’ho visto solo a Reggio Calabria. Abbiamo avuto un sacco di occasioni per segnare. Curiale? Purtroppo paghiamo anche il nostro bomber principale a mezzo servizio. Fino a ieri si è allenato a ritmo ridotto per via del mal di schiena".