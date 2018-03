Catania, Lucarelli: "Continuo a credere nella promozione diretta"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Paganese: “Contro il Bisceglie abbiamo sostituto Manneh perché aveva già speso tanto in termini di energie fisiche con sulle gambe la partita con la Reggina e domani ne avrà un’altra. Abbiamo messo dentro Russotto che con le sue qualità anche in pochi minuti può fare la differenza e in generale nel cambio di modulo ci serviva un altro tipo di giocatore, capace di stare alle spalle di Curiale nel 3-5-2. Ripa in campo così tanto mercoledì perché Curiale ha un mal di schiena fastidioso, e dunque non l’ho rischiato prima. Con Davis ho parlato prima della partita, mi ha fatto capire che la condizione non era ottimale quindi necessariamente abbiamo tenuto Ripa in campo sino all’ultimo; ma in generale la partita è andata in modo completamente diverso e inaspettato, anche perché gli episodi arbitrali a nostro sfavore ci sono stati. Perché cinque chiari errori contro una sola squadra mi sembra abbastanza esagerato. In tutto questo io continuo a credere alla promozione diretta, finché la matematica non ci condanna non smetterò farlo. Partite facili non ne esistono più perché siamo alla fine e i punti contano parecchio, anche perché nel mio modo di vivere non esiste la parole resa, dunque siamo ancora sul pezzo e lo saremo sino all’ultima giornata. Posso dire che nelle ultime uscite ho visto il piglio giusto, un gruppo che gioca bene e difende in maniera eccellente, seguendo alla lettera tutto ciò che chiedo quotidianamente; dopo il 5-0 di Monopoli non era facile rimettere su tutto il castello, ma i ragazzi ci sono riusciti. Aver riconquistato il Massimino è sicuramente una cosa positiva”., riporta TuttoC.com.