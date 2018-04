Catania, Lucarelli: "E' mancata la spensieratezza, ma non l'impegno"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania sconfitto in casa dal Trapani, ha parlato a Raisport al termine della sfida: "Nel primo tempo ci è mancata la serenità necessaria per far girar la palla con tranquillità, eravamo un po' troppo impacciati. L'emotività ha giocato un brutto scherzo a molti. Nella ripresa invece ci è mancata la fortuna, perché abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Furlan migliore in campo? Assolutamente sì. Però al di là di questo c'è da leccarsi le ferite e poi ripartire. Ci è già successo: ora dobbiamo salvaguardare il secondo posto e dobbiamo cercare di farlo con la massima applicazione. E' chiaro che è un colpo duro, ma siamo sempre ripartiti anche in momenti più difficili di questo. Sono 180' in cui dovremo dare il massimo, anche per la nostra coscienza, per sentire di aver dato tutto. Come comunque abbiamo fatto anche stasera. Non ci è riuscito questa sera: ai ragazzi è mancata la spensieratezza, ma non l'impegno".