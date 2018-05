Catania, Lucarelli: "Feralpi Salò società che farebbe bella figura in A"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha parlato a Tuttosport della prossima sfida alla Feralpisalò, avversario degli etnei al secondo turno dei playoff di Serie C: "Alcuni forse sono stati ingannati dal fatto che questa squadra rappresentasse un paese. Ma chi segue bene, come il sottoscritto, i tre gironi della Lega Pro sa perfettamente che quella del presidente Pasini è una società che potrebbe tranquillamente ben figurare in Serie A. Il fatto che stiano facendo così bene non è una casualità visto che dietro c'è una società molto forte, solida e seria che da molti anni investe e programma molto bene. Hanno preso un allenatore bravo e vincente come Toscano che è senza dubbio uno dei migliori di questa categoria. Per questo, se avessi potuto scegliere, non avrei optato per loro come avversari di questo turno di playoff".