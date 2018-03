Catania, Lucarelli: "I giochi per la B non sono mai stati chiusi"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Dopo il rotondo successo sulla Paganese, il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha dichiarato: "Dal post Monopoli sia stato un crescendo a livello di prestazione e oggi raccogliamo i frutti. Merito va ai ragazzi che mi hanno ascoltato e dopo il pareggio di Lentini hanno creduto in me. Non festeggiamo nulla ma ci dobbiamo rendere conto che le nostre fortune passano attraverso la nostra prestazione - riporta Tuttocatanianews.com -. I giochi per la B non sono mai stati chiusi e noi dobbiamo colmare i 4 punti col Lecce anche prima del turno di riposo dei pugliesi. Domenica a Catanzaro sarà una battaglia e ho bisogno dai miei ragazzi di una dimostrazione di forza. Nelle prossime due partite si deciderà la stagione".