Catania, Lucarelli: "Juve Stabia remissiva. Dovevamo segnare subito"

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha commentato con un pizzico di amarezza il pareggio contro la Juve Stabia, che allontana gli etnei dal Lecce capolista. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC: "Sono contento per la prestazione dei ragazzi ma non per il risultato. Le abbiamo provate tutte contro un avversario che ha fatto di tutto per complicarci la vita erigendo un muro. Si è riaperta una situazione che sembrava chiusa per la promozione diretta. Stasera sapevamo che sarebbe stato difficile perché ci concedevano pochi spazi e spesso ci siamo affidati al lancio lungo che non è nelle nostre corde, ma quando passa il tempo e aumenta l’ansia diventa difficile far gol. Una condotta di gara ostruzionistica da parte dei campani. Dovevamo sbloccarla subito perché partite come queste poi diventano difficili. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla visto che hanno lottato al massimo contro un avversario che ha giocato in modo insolito con un atteggiamento remissivo. Con Bogdan abbiamo avuto un’occasione colossale ma non ha girato bene stasera. La prestazione importante della squadra ci fa ben sperare per il futuro. Non mi sento di mollare perché non è ancora finita per la B".