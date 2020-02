Catania, Lucarelli: "Lavoro vano con ambiente destabilizzato, non lascio"

© foto di Andrea Rosito

Dopo il 2-0 subito in casa contro il Monopoli, il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha spiegato che non intende dimettersi: "Credo che questa partita abbia fotografato lo specchio della situazione. Posso dire che il primo tempo qualche occasione l'avevamo creata, ma si capiva che oggi giocavamo una gara quasi impossibile per poter portare a casa il risultato, sia per quello che è stata la settimana, sia per certe dichiarazioni. Se si leggono dichiarazioni che destabilizzano tutto, diventa vano il lavoro. Non ho convenienza a sparare destra o a sinistra o fare casini, altrimenti diventa un problema grosso. Ringrazio i giovani Capanni, Manneh e Rossitto. Io sono sempre un positivo, ma pensare di giocare contro la squadra più in forma del campionato... Oggi siamo questi e c'è questa situazione. Peggior prestazione? Difficile giudicarla con questi presupposti. Anche se ho sempre detto che non cerco alibi, non possiamo giudicarla come se fosse tutto normale quello che stiamo vivendo. Oggi non posso dire che avevo delle aspettative diverse. Il Monopoli gioca bene, ha vinto a Catanzaro, lavora in condizioni diverse. Oggi posso dire che abbiamo avuto più difficoltà che mai. Chi lotta in questo ambiente? Ho chiesto aiuto in più occasioni, ma nessuno tende la mano ed è ovvio che alla prima difficoltà la squadra si sgretola. Il giudizio non può non essere condizionato dall'atmosfera, è difficile non leggere e non vedere quello che succede fuori. La prestazione è figlia del momento. Non ho la bacchetta magica. Detto questo, non si molla, porto avanti la baracca finché posso e finché ne avrò la possibilità. Dimissioni? Io posso essere inca... come una bestia, ma sicuramente non mi dimetto e non per una questione di soldi. Un giorno vi farò vedere la mia busta paga.. Sarebbe stato troppo semplice dimettersi e rimettermi sul mercato. Vado fino in fondo col Catania, come ho promesso. Ci ho sempre messo la faccia. Oggi finisce il nostro sogno. Dobbiamo prendere di petto la realtà. Non è semplice questo clima. A questo punto speriamo di riuscire a salvare la squadra, evitando i playout...", le sue parole riprese da TuttoC.com.