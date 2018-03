© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha commentato così la vittoria ottenuta oggi contro il Catanzaro: ”Con il vento contro non è stato facile, nel primo tempo non è stata una partita di calcio. Dovevamo finire indenni la prima frazione, per poi trarre vantaggio nella ripresa. Abbiamo rischiato poco e nulla. Abbiamo dimostrato carattere, non era facile, ma i ragazzi sono stati eccezionali. Hanno capito cosa fare per essere protagonisti in questa categoria. Un ostacolo importante passato, ora diventa solo una questione di testa. Se prima non ci siamo arresi, adesso non dobbiamo essere travolti dall’entusiasmo. I conti all’ultima giornata, il 6 maggio dopo il Rende”, riporta Tutto.com.