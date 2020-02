vedi letture

Catania, Lucarelli: "Nessuna garanzia, ma neanche sentori di possibili problemi"

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha fatto il punto sulla situazione in casa etnea tornando anche sul mercato di gennaio: “Non ho avuto garanzie fino a giugno, ma neanche sentore di possibili problemi. Viviamo giorno per giorno, con la consapevolezza che cerchiamo di dare il massimo. - continua Lucarelli a Catanista come riporta Tuttoc.com - A gennaio dovevamo cedere 10 calciatori e alla fine sono andati via in 6. Ho passato i giorni di natale al telefono coi giocatori e diciamo che a livello d’immagine non è stato il massimo. Svincolati? Non arriverà più nessuno".