Catania, Lucarelli: "Non siamo letali. Coppa Italia come il campionato"

© foto di Andrea Rosito

Niente da fare per un Catania che non riesce ancora ad ingranare, e viene fermato in casa sul pareggio dalla Casertana. A fine gara ha così parlato l'allenatore dei siciliani Cristiano Lucarelli: "La rabbia è tanta, oggi abbiamo avuto lo stesso canovaccio di sempre. Ci è mancato il colpo del k.o e la cattiveria, che è diversa dall'impegno. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio dal punto di vista tecnico, nel secondo abbiamo sbagliato tanti passaggi. Ci siamo fatti del male da soli, regalando un gol a loro. Abbiamo provato di tutto per vincere la partita, iniziando col 3-5-2 e cambiando in corsa col 4-2-3-1. E' una costante che non riusciamo ad essere letali. Io non vedo una squadra che gioca bene in questo girone, se non che ha delle ottime individualità. E' un momento difficile, in cui anche a livello logistico non siamo aiutati. Domani faremo il defaticamento, martedì saliremo già sul pullman. La sensazione è che ad oggi siamo una squadra che si aiuta. Dal punto di vista dell'impegno non posso dire nulla ai miei ragazzi, ma non siamo bravi a chiudere le partite. Io voglio provare a costruire una mentalità che ci isoli da tutto quello che ci circonda, non possiamo attaccarci all'extra-campo. Oggi c'erano le condizioni per vincere la partita, se non l'abbiamo vinta dobbiamo farci un esame di coscienza. Mercoledì metterò la squadra più fresca in campo. Non ho detto che preferisco la Coppa Italia, ma che questa competizione verrà considerata come il campionato".