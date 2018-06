Catania, Lucarelli: "Perso senza che il Siena abbia mai tirato in porta"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

"Dispiace perdere così perché il Siena non ci ha mai tirato in porta". Comincia così, attraverso i microfoni di Rai Sport, l'analisi di Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, dopo il primo round della semifinale play-off perso a Siena. Delusione comprensibile, ma anche la consapevolezza di potersi giocare ogni chance nel secondo match in Sicilia. "Abbiamo fiducia in vista del ritorno: possiamo ribaltarla - le sue parole -. Il loro gol è arrivato dopo una clamorosa occasione che non siamo stati capaci di sfruttare. Se riproporrò il 3-5-2? Vediamo, abbiamo diverse soluzioni. A volte certe scelte si fanno in base agli elementi che possono essere utilizzabili. Ma, al di là dei moduli, occorre essere più efficaci sottoporta. Il mancato impiego di Lodi dall'inizio? Veniva da un mese di inattività ed aveva già giocato due partite in tre giorni. Poi lunedì si è sposato. Non poteva reggere certi ritmi e si sa che a questi livelli l'intensità è fondamentale".