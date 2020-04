Catania, Lucarelli: "Prima di iniziare la stagione nuova, concludere quella attuale"

vedi letture

Come riferisce tuttocalciocatania.com, dalle colonne de La Sicilia è intervenuto il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli: "Prima di cominciare una stagione nuova, bisogna concludere quella attuale. Anche a costo di ripartire nel mese di ottobre. Ci sono società pronte a fare ricorsi, per me i campionati vanno conclusi. Quel che vorrei sottolineare è dare un sostegno a quei giocatori che dalla Lega Pro si stanno ritrovando in difficoltà. Spero che per loro scatti la cassa integrazione".

E sul futuro: "Ho firmato un contratto biennale che mi lega al Catania, ma credo che le nostre preoccupazioni sono altre in questo momento”.