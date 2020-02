vedi letture

Catania, Lucarelli su Bojinov: "Riflessione normale. Altri gli offrono 5 volte di più"

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli nel corso della conferenza stampa di oggi ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Valeri Bojinov. Il bulgaro nella giornata di ieri aveva infatti annunciato il suo arrivo nella squadra etnea prima di frenare di fronte all'offerta - smentita da più parti in un primo momento - del Pescara. "Il volo Sofia-Roma l'ha fatto. Ma è normale che abbia voluto prendere un po' di tempo per riflettere visto che altri gli offrono cinque volte cinque volte di più. - spiega Lucarelli - La carriera parla per lui, è integro e nonostante tutto ha lasciato la porta aperta al suo arrivo a Catania".