Catania, Manneh finisce nel mirino del Sassuolo

E' una delle più belle sorprese di queste ultime settimane in casa Catania. Parliamo del terzino mancino Kalifa Manneh. Il classe '98 nativo di Serre Kunda in Gambia, secondo quanto riportato da TuttoC.com sarebbe finito sul taccuino del Sassuolo. Il club neroverde, infatti, è pronto a studiarlo da vicino nelle prossime settimane per poi decidere se provare ad affondare il colpo.