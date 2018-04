Catania, Marchese: "Contro la Juve Stabia è mancato solo il gol"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Marchese, esterno basso del Catania, commenta così ai microfoni ufficiali il deludente pari interno con la Juve Stabia che non ha permesso agli etnei di scavalcare il Lecce al primo posto: "È mancato solo il gol, la prestazione c'è stata e abbiamo rischiato poco, pur sbilanciandoci in avanti. Ci aspettavamo una Juve Stabia più alta che invece si è chiusa tutta dietro e alla fine se l'è giocata alla morte. Potevamo fare qualcosina in più, siam rammaricati ma ancora non è finita. Loro sono stati bravi a non concederci quella profondità che noi cerchiamo spesso. L'hanno studiata bene, noi potevamo far meglio ma alla fine siam stati un po' sfortunati. Fino alla fine lotteremo", ha detto.