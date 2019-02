Catania, Marotta: "Derby? Sconfitta amara. Vogliamo il primo posto"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Marotta è stato ospite questa settimana de L'angolo del bomber, la rubrica di Eleven Sports, dedicata ai migliori attaccante della Serie C. Il bomber del Catania ha commentato il ko nel derby con il Trapani: "C’è molto rammarico perché eravamo convinti di potere vincere a Trapani. Siamo scesi in campo per questo. Non meritavamo di perdere ma purtroppo c’è stato questo grande gesto tecnico di Tulli, dopo non siamo stati fortunati e cinici. E’ stato fatto un passo avanti comunque in termini di prestazione. L’anno nuovo non era iniziato nel migliore dei modi modi ma in questo periodo stiamo molto bene fisicamente. A Trapani abbiano dato una grossa risposta, purtroppo il risultato è negativo ma la gara di ieri ci ha dato delle certezze. Bisogna continuare a lavorare facendo più punti possibili. Sono abituato a rimanere nella parte alta della classifica. Così gestisci meglio l’ansia e l’interpretazione delle partite. Sottil? Il mister è persona molto positiva. L’ambiente non altrettanto perché non stiamo andando secondo le aspettative, ma il mister riesce a mantenere i piedi per terra, è sempre carico, fornisce input positivi. È’ un allenatore davvero molto preparato. I numeri parlano e sono la cosa più importante. Se in casa vinciamo con regolarità e fuori tentenniamo un po' vuol dire che bisogna migliorare il rendimento esterno. In caso di playoff cosa succede? Il nostro unico obiettivo rimane il primo posto. Io in precedenza ho già vinto con un distacco così, a La Spezia eravamo a 11 punti dal Trapani. Il calcio è strano. Se la Juve Stabia subisse il primo ko bisogna vedere quale reazione avrebbe. Ci sono ancora tante partite. Vedremo. Eventualmente proveremo ad ottenere il secondo posto, consci del fatto che ai playoff c’è una opportunità in più per salire in B. Il Catanzaro è la squadra più forte che ho incontrato finora, ma il campionato può perderlo solo la Juve Stabia. E’ perfetta perchè non ha mai perso ancora. Le inseguitrici devono fare sicuramente qualcosa di più".