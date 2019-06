© foto di Federico Gaetano

Il futuro degli esperti attaccante Alessandro Marotta, classe ‘86, e Davis Curiale, classe ‘87, sarà lontano dal Catania dove i due hanno militato nell’ultima stagione. Il club siciliano in vista della prossima annata di Serie C sembra aver deciso di rivoluzionare la rosa cedendo anche alcuni senatori come i due attaccanti. Secondo La Sicilia i due avrebbero già degli estimatori: il primo è nel mirino del neopromosso Como, il secondo invece del Catanzaro.