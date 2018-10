Catania, Marotta: "Trapani? Se la dovrà vedere con noi e i nostri tifosi"

Ha parlato in esclusiva ai taccuini de La Sicilia. Parliamo dell'attaccante del Catania, Alessandro Marotta. L'ex Robur Siena si è focalizzato sia sul pareggio beffa di Caserta, che sul derby di domani contro il Trapani: "A Caserta avevamo praticamente vinto, ma poi io mi sono divorato il raddoppio. Sì, il terreno non mi ha favorito, ma non cerco alibi. Ho sbagliato io. Il traversone di Barisic era ottimo, mi è rimbalzata male la palla, ho pensato di stopparla. Trapani? Il potenziale dei granata è chiaro. Hanno vinto tutte le partite pareggiandone solamente una. Ma dovranno vedersela con noi in un Massimino pieno".