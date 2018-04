Catania, Mazzarani dopo il ko col Trapani: "L'obiettivo resta la B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Mazzarani, centrocampista offensivo del Catania, è ovviamente giù di morale dopo la sconfitta rimediata nel derby col Trapani che ha compromesso le chance di vincere il Girone C: "Questa partita ci lascia tanta delusione perché ci tenevamo a far bene davanti a una cornice di pubblico di un'altra categoria. Dispiace non avergli regalato questa gioia e dispiace anche per il nostro campionato, volevamo mettere ulteriore pressione al Lecce. Il match non è andato male ma nemmeno come volevamo: abbiam regalato loro il primo tempo. Ora però non dobbiamo buttare tutto all'aria per una partita. Dobbiamo ricompattarci e ripartire come abbiamo già fatto dopo i cinque gol di Monopoli: il nostro obiettivo non cambia. Bene se arriva tramite il campionato, anche se è difficile, altrimenti proveremo a raggiungere la Serie B tramite playoff perché possiamo farcela".