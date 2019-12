Fonte: tuttoc.com

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Tra i papabili partenti in casa Catania c'è anche il centrocampista Andrea Mazzarani. Che già avrebbe diverse pretendenti pronte a fare un'offerta. Sul classe '89, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si registra in particolare l'interesse di Triestina e Robur Siena, con i bianconeri che tra l'altro avevano già seguito il calciatore questa estate, quando però Mazzarani optò per il ritorno in rossoazzurro.