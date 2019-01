Catania, mercato all'attacco. Di Piazza caldo. A centrocampo c'è Palumbo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il secondo posto agguantato nel finale del 2018 con tre vittorie consecutive ha dato il giusto entusiasmo alla dirigenza del Catania per affrontare il mercato di gennaio da protagonista. Al centro dell'attenzione in questi primi giorni di trattative l'attacco con Matteo Di Piazza del Cosenza come primo obiettivo e il ducale Yves Baraye come altro nome caldo. Piace anche Nicola Bellomo, jolly offensivo della Sambenedettese. A centrocampo, invece, è in dirittura l'operazione per Antonio Palumbo in prestito dalla Sampdoria, mentre Andrea Arrigoni del Lecce rimane un nome da tenere in considerazione.