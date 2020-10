Catania, nessun accordo con Tacopina: il club per il momento non sarà ceduto

Joe Tacopina-Catania, un matrimonio ancora rimandato.

L'incontro tra le parti, che si è tenuto ieri, non ha infatti dato buon esito, come riferisce il quotidiano La Sicilia. L'ex patron del Venezia avrebbe infatti chiesto ulteriori chiarimenti e la parte di documentazione non ancora ricevuta, ma niente si è sbrogliato, e il colloquio è terminato con un nulla di fatto: sguardo teso, quello di Tacopina, all'uscita dalla sede.

A ora, però, non è dato sapere se l'italoamericano sia ancora in città e se la trattativa.