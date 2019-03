Catania, Novellino: "Il Catanzaro gioca bene, è squadra organizzata"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, tecnico del Catania, in vista della trasferta di Catanzaro in programma domani, è intervenuto così in conferenza stampa: "Il Catanzaro, così come la Juve Stabia, fa un buon calcio. È una squadra molto organizzata, allenata da un tecnico molto bravo per questa categoria. La nostra gara di domenica è stata buona, ma stiamo migliorando in tante cose. Affrontiamo una squadra forte, ma penso che anche noi siamo bravi. Se siamo compatti, al di là del modulo dell'avversario, abbiamo dei giocatori che sono di livello. Il mio compito è dare la mia impronta alla squadra, in settimana abbiamo lavorato su alcuni concetti importanti per me. Sono convinto che possiamo fare una buona gara".