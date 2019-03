Catania, Novellino: "La squadra ha lavorato bene, con intensità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Impegno casalingo contro il Potenza per il Catania oggi alle 14.30. Il tecnico rossoazzurro Walter Novellino ha parlato in conferenza: "Quando c'è un allenatore nuovo è normale che l'attenzione salga. La squadra ha lavorato bene, con intensità. Speriamo di fare un'ottima gara, dobbiamo aumentare la nostra velocità. Il Potenza è una squadra compatta e ben organizzata, non sarà un match semplice. Noi dovremo stare sereni, fare la nostra partita, tenendo a bada le loro ripartenze. Alcuni giocatori mi conoscono già, avendoli già allenati. Il gruppo è disponibile e ben organizzato. Preferisco parlare ai miei ad uno ad uno, stasera lo farò con quelli che mi mancano. Non contano i moduli, conta l'atteggiamento. Domani daremo tutto. Gli attaccanti devono ritrovare fiducia. Lodi? Può giocare ovunque, va protetto. Sarno? Può fare l'esterno e la seconda punta, non è ancora in condizione, ma entro una settimana sarà al top. I giovani possono darmi una mano, alcuni di questi sono da valorizzare. I tifosi? Faremo venire voglia a loro di tornare allo stadio attraverso grandi prestazioni".