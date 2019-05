Catania, Novellino: “Possiamo ancora centrare il nostro obiettivo”

Fonte: TuttoC.com

Il Catania si prepara a chiudere la propria "regular season", ospitando un Rieti già salvo, ma con l’obiettivo di fare bene. Per i rossazzurri in ballo le ultime speranze di accedere ai playoff da terza classificata, anche se molto dipenderà dal Catanzaro, che ospiterà il Trapani. Il tecnico degli etnei Walter Novellino ha parlato di questo nella consueta conferenza pre-gara:

“Intanto voglio iniziare con l’esprimere la mia vicinanza al Torino per la tragedia di Superga. Sono stato un calciatore e anche allenatore, per questo sono vicino alle famiglie in questo momento importante. Alcuni episodi ci hanno condannato domenica scorsa, ci sentivamo terzi. A questo punto saranno importanti lo spirito, la cattiveria e la concentrazione che metteremo, anche se domani incontriamo una squadra allenata da Capuano, a cui faccio i miei complimenti perché è un allenatore con grandi qualità e che merita qualcosa di più. Noi dobbiamo far sentire alla nostra gente che ci siamo. Domani andrà in campo la squadra che ritengo più giusta, non ci sarà un Catania B. Abbiamo una buona condizione fisica, i giovani che abbiamo in rosa sono importanti. Sono convinto che la mia squadra può centrare il suo obiettivo. Brodic? Dovrebbe giocare uno tra lui e Manneh. Volevamo tutti il terzo posto, siamo rimasti tutti male. Per me è una sconfitta, però bisogna anche dire che questo è stato un campionato un po’ falsato. La Viterbese è andata mercoledì scorso con i ragazzi della Berretti, noi ci siamo sempre comportati da signori. Ma non vogliamo attaccarci a questo, abbiamo pagato le nostre ingenuità e sono convinto che questa squadra possa rispondere alla grande nei playoff. Vedremo quale squadra incontreremo. Sarà una sfida da dentro o fuori, ma ci siamo abituati. Sappiamo cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo dare alla gente. Abbiamo recuperato giocatori importanti come Sarno e Llama, settimana prossima rientrerà anche Baraye”.