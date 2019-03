Catania, Novellino: "Ringrazio il pubblico per l'accoglienza"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara interna contro il Potenza, pareggiata per 1-1, il tecnico del Catania Walter Novellino ha parlato così in conferenza stampa:

"Del Potenza mi preoccupavano i cambi di gioco, ho messo Angiulli nel tridente d'attacco per questo motivo, per avere una squadra più compatta. Con l'ingresso di Di Piazza, poi, abbiamo fatto una grande ripresa, Peccato per l'espulsione di Carriero, ma se Giosa non si fosse inventato una chiusura eccezionale sul cross di Di Piazza per Marotta l'avremmo vinta e non sarebbe stato uno scandalo. Se siamo sereni possiamo fare tanta strada. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi e ringrazio il pubblico per l'accoglienza che mi hanno riservato. Lodi? E' eccezionale, ma dobbiamo metterlo in condizione di creare gioco con più velocità. Nel primo tempo avremmo dovuto avere più coraggio. Nell'intervallo ho detto ai di giocare da Catania e di andare a vincere. Ci siamo andati vicini. Curiale? Deve ritrovare fiducia, ogni tanto a qualcuno la panchina può far bene. Il 4-3-3 non è male come soluzione, anche se preferisco un 3-5-2 più avanzato, vedremo in settimana per cosa optare. Il gol subito? Giosa è stato più bravo, può succedere. Calapai? E' tornato a lavorare oggi, speriamo rientri presto, per noi è fondamentale. Liguori? E' rapido e sa saltare l'uomo, ha qualità".