Catania, Novellino: "Sono stato preso per cercare di ottenere il massimo"

Walter Novellino, allenatore del Catania, intervenuto in sala stampa al termine del successo di Catanzaro, ha dichiarato: "E' stata una bella partita, al di là di chi ha vinto e chi ha perso. Sono due squadre che non appartengono a questa categoria. Siamo stati ordinati come avevo chiesto, sapevamo che i triangoli ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Il gol preso nei primi minuti non ci ha condizionato mentalmente. Il vento invece ha condizionato sia noi che il Catanzaro. Queste due squadre hanno dimostrato di poter dare ancora molto in futuro. Il Catanzaro non è stato lezioso, sa giocare a calcio. Ho molto rispetto per questa squadra. So quali sono le loro difficoltà e le loro certezze, ho cercato di limitare le seconde e accentuare le prime. Per questo devo dire grazie ai miei giocatori. Ripeto, secondo me è stata una grandissima partita da parte di entrambe.

Io ho lavorato sulla testa ma anche sul gioco. Non vedevo l'ora di schierare una squadra col 3-5-2, che poi diventa a quattro dietro e a tre in avanti. Marchese l'ho visto bene in settimana. Sapevo le qualità del Catanzaro ma anche quelle dei miei giocatori. Con Manneh avremmo potuto fare anche l'1-3. Ma quello che mi è piaciuto di più della mia squadra è stata la coesione e l'ordine tra i reparti. E quando è così, l'avversario fa fatica.

Le vittorie aiutano tutti. Sono stato preso per cercare di ottenere il massimo. Quando si vince va tutto bene, quando si perde tutto diventa un po' più scuro. Con la voglia e le capacità che hanno questi ragazzi e con un po' di attenzione sono convinto che possiamo fare bene. Con i giocatori che abbiamo possiamo e dobbiamo interpretare bene la gara. A volte ho sforato l'area tecnica per guidare i giocatori, perché volevo più giocate che sfruttassero la difesa a tre. Non è un gioco di contropiede, è sfruttare le ripartenze e le qualità. Io sono qui da poco ma posso dire che al di là dei numeri, questa squadra può rendere anche molto di più".