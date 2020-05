Catania, nuovo comunicato del Comitato: "Presenteremo a breve una nuova offerta ufficiale"

Il Comitato per l'acquisizione del Catania ha diffuso un nuovo comunicato spiegando di essere pronto a presentare in tempi brevi una nuova offerta per il pacchetto azionario del club etneo:“Il Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio, considerato il protrarsi dell’attesa della risposta di Finaria spa alla manifestazione d’ interesse inviata e alla luce del cambio di studio legale da quello dell’avvocato Fulvio Castelli a quello dell’avvocato Giuseppe Augello; con l’intento di dare un nuovo impulso all’interlocuzione, ha comunicato al Catania Calcio Spa di aver ritirato la manifestazione d’interesse inviata in data 10 aprile 2020. Considerati i termini perentori di scadenza, per un’adeguata pianificazione aziendale e sportiva, Il comitato rende nota la decisione di costituire, entro la prossima settimana, una società SPA adeguatamente patrimonializzata, che invierà un’offerta ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria Spa. Decisioni queste che, ancora una volta, rientrano nella volontà del Comitato di salvare la matricola e la storia del Calcio Catania“.