A gennaio il centrocampista Theophilus Awua, classe ‘98, non si muoverà dal Rende club in cui ha disputato un’ottima prima parte di stagione, segnando anche quattro reti, e attirando di conseguenza l’interesse di numerosi club come l’ambizioso Catania. I calabresi però, come riporta La Gazzetta dello Sport, non vogliono privarsene e proveranno tutto il possibile per trattenerlo cercando la sponda con lo Spezia proprietario del cartellino che ha tutto l’interesse di far crescere il giocatore (e di conseguenza la sua valutazione) in ottica futura.